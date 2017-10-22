«Хоффенхайм» упустил победу над «Вольфсбургом» на 91-й минуте

«Хоффенхайм» упустил победу над «Вольфсбургом» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена » и завершилась со счётом 1:1.
На 11-й минуте хозяева могли выйти вперёд, но Максимилиан Арнольд не реализовал пенальти. В середине второго тайма с «точки» отличился Керем Демирбай. На 91-й минуте Феликс Удуокай сравнял счёт.
«Хоффенхайм» с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург», который набрал лишь 9 баллов, находится на 14-й строчке.