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«Хоффенхайм» упустил победу над «Вольфсбургом» на 91-й минуте

22 октября 2017, воскресенье. 20:56 Футбол

«Хоффенхайм» упустил победу над «Вольфсбургом» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена » и завершилась со счётом 1:1.

На 11-й минуте хозяева могли выйти вперёд, но Максимилиан Арнольд не реализовал пенальти. В середине второго тайма с «точки» отличился Керем Демирбай. На 91-й минуте Феликс Удуокай сравнял счёт.

«Хоффенхайм» с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург», который набрал лишь 9 баллов, находится на 14-й строчке.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Демирбай – 73 (пен), 1:1 – Удуокай – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вольфсбург Хоффенхайм
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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