Неймара забросали посторонними предметами, когда он пытался подать угловой

Во втором тайме матча 10-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ», проходившего на стадионе «Велодром» в Марселе болельщики мешали нападающему парижской команды Неймару подать угловой.
В бразильского форварда бросали посторонние предметы. Неймар смог выполнить подачу после того, как рядом с трибуной появились стюарды.
Напомним, что нападающий не доиграл матч до конца — он был удалён на 87-й минуте. Сам матч завершился вничью со счётом 2:2.
Видео этого эпизода можно посмотреть в «твиттере» интернет-издания Goal.
Кавани спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Марселем», Неймар был удалён