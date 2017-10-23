СМИ: Дибала оскорбил Аллегри после того, как был заменён

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала был крайне недоволен тем, что по ходу выездного матча 9-го тура Серии А с «Удинезе» (6:2) он был заменён. На 67-й минуте главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил поменять аргентинца, который в итоге позволил себе оскорбительные высказывания в адрес своего наставника.
Как сообщает издание Sky Sport Italia, Дибала высказал некоторые ругательные слова на испанском языке, уже сидя на скамейке, и этих слов Аллегри не слышал.
Отметим, что в прошлом сезоне подобный инцидент произошёл с защитником Леонардо Бонуччи. В итоге футболист был наказан, а летом нынешнего года он перешёл в «Милан».
«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве с 26-й минуты