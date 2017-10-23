«Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 30 млн за полузащитника «Валенсии» Солера

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии» Карлосу Солеру, — пишет Daily Mail. Руководство манкунианского клуба готово купить 20-летнего футболиста во время летнего трансферного окна. Ожидается, что сумма сделки составит £ 30 млн (около € 33,6 млн).
«Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры с «Валенсией», которая оценивала футболиста молодёжной сборной Испании в £ 75 млн (€ 84,1 млн), но из-за финансовых проблем вынуждена пойти на уступки. Наставник «МЮ» Жозе Моуринью считает испанца прекрасным дополнением к Погба и Матичу.
В текущем сезоне Карлос Солер принял участие в 9 матчах чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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