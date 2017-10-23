Линекер: Кейн? К счастью, Зидан считает Бензема лучшим нападающим мира

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер вновь адресовал язвительные слова нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема. Упомянул Линекер и главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, который был очень недоволен словами Линекера о Бензема, сказанными раньше.
«Гарри Кейн вновь забил. К счастью, Зидан считает Бензема лучшим нападающим мира. Так что они не будут заинтересованы в услугах Кейна», — написал Линекер на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ранее Линекер назвал Бензема переоценённым футболистом.
Гарри Кейн стал автором дубля в матче 9-го тура АПЛ между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (4:1).