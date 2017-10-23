Газинский: матч с «Локо» — реальный шанс для «Краснодара» приблизиться к лидерам

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 23 октября, и пройдёт в Москве.
«Локомотив» набрал сейчас очень неплохой ход. Команда имеет хороший подбор футболистов, интересно смотрится и абсолютно не случайно идёт на высоком втором месте, подпирая в таблице «Зенит». Нам, безусловно, будет непросто, тем более с учётом того, что играем на выезде. Но мы располагаемся не так далеко от «железнодорожников», и для нас эта встреча – реальный шанс приблизиться к лидерам. Да, в последних матчах мы играли неудачно, давно не можем забить, но ситуацию необходимо исправлять, и в нашей команде все на это очень серьёзно настроены», — цитирует Газинского пресс-служба клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 19:30 мск.