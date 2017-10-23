Каррера: будь я простым фанатом «Спартака», смотрел бы матчи в фанатском секторе

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «RT на русском» рассказал о взаимоотношениях с фанатами красно-белых. Итальянский специалист признался, что будь он простым болельщиком «Спартака», то смотрел бы матчи команды из фанатского сектора, а не с центральной трибуны.
«Поддержка болельщиков очень значима для нас, мы её ощущаем. Если у команды заканчиваются силы, то болельщики дарят нам определённую энергию для продолжения игры. Не могу не заметить, что очень многие находятся рядом с нами и на выездных матчах. Это очень важно для клуба.
Думаю, итальянских и российских фанатов можно смело сопоставить. Команде важно иметь болельщиков, способных поддерживать её все 90 минут. Если бы я был болельщиком, то я однозначно пошёл бы в фанатский сектор. Поддерживал бы свою команду именно оттуда. Самый огонь зарождается именно на виражах.
Что касается возможного предложения подняться в фанатский сектор и пообщаться, я и так всегда нахожусь в расположении болельщиков. Готов общаться в любой момент: разобрать различные ситуации, понять, чего они ожидают, решить какие-то проблемы. У меня есть определённая ответственность, я ни за кем не прячусь. Если кто-то захочет узнать, где я, то сделает это легко. Достаточно приехать в Тарасовку. Или можно меня позвать куда-нибудь, и я буду рад пообщаться с болельщиками», — подытожил Каррера.