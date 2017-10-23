Каррера: я всегда был маменькиным сынком

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «RT на русском» рассказал о своей семье, признавшись, что всегда был маменькиным сынком. Также итальянец ответил на вопрос, похожа ли супруга на его маму.
«Очень странный вопрос(улыбается). Я всегда был маменькиным сынком. Моя жена — великолепная мать. Сходство между ними есть, но внешне я бы не сказал, что они похожи. Есть сходство в том, что они дали своим семьям.
Что касается родителей, они привили мне щепетильное отношение к семье, жизни и деньгам. Я не тот человек, который будет разбрасываться своими финансами направо и налево. Я бросил школу, когда начал заниматься футболом. Они поддержали моё решение. Они сделали меня тем, кем я являюсь», — рассказал Каррера.
Каррера: будем догонять «Зенит» до самого конца
Тренер «Спартака» уверяет, что у команды всё в порядке с мотивацией, а Гаджи Гаджиев расстроен из-за мелких деталей.