В «Баварии» сообщили, что Мюллер пропустит около трёх недель

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер пробудет в лазарете три недели, а не шесть, как сообщалось ранее. В матче 9-го тура Бундеслиги против «Гамбурга» (1:0) Томас Мюллер получил травму. Впоследствии у него был диагностирован разрыв мышечного волокна в верхней поверхности бедра, говорится на официальном сайте «Баварии».
Таким образом Томас Мюллер выбыл приблизительно на три недели. Травма Мюллера означает, что он точно пропустит матчи с «Селтиком» в четвёртом туре Лиги чемпионов (31 октября), «РБ Лейпцигом» в 10-м туре чемпионата Германии и с дортмундской «Боруссией» (4 ноября) в 11-м туре Бундеслиги.
Мюллер из-за травмы выбыл на 6 недель и не сыграет с «Боруссией» Д и «Селтиком»