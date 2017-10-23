Мюллер из-за травмы выбыл на 6 недель и не сыграет с «Боруссией» Д и «Селтиком»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, получивший травму в матче 9-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (1:0), будет восстанавливаться около 5-6 недель, сообщается на странице Bild в «Твиттере». Это стало известно после углублённого медобследования, которое прошёл 28-летний футболист.
Мюллер в матче с «Гамбургом» вышел на замену в перерыве, успел отметиться голевой передачей на Корентина Толиссо, но на 55-й минуте из-за боли в бедре покинул поле.
Травма Мюллера означает, что он точно пропустит матчи с «Селтиком» в четвёртом туре Лиги чемпионов (31 октября) и с дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии (4 ноября). Очевидно, не сыграет Томас и против «Андерлехта» в пятом туре ЛЧ (22 ноября).
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И это не из области фантастики.