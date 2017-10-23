Коутиньо: все голы «Тоттенхэма» «Ливерпулю» можно было бы предотвратить

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от поражения в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
«Мы пропустили голы, которые можно было бы предотвратить. Мы часто хорошо начинаем игру, а потом пропускаем необязательный мяч. Тренер постоянно говорит об этом.
Дело не только в игре защитников, это зависит от всей команды. Мы должны как можно быстрее решить эту проблему и начать побеждать", — цитирует Коутиньо ESPN Brasil.
Клопп: «Ливерпуль» не приложил ни малейших усилий для достижения результата