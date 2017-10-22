Клопп: «Ливерпуль» не приложил ни малейших усилий для достижения результата

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от поражения в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
«Вся игра была нашей ошибкой — «Тоттенхэм» был хорош, но мы слишком облегчили им задачу. У нас были шансы после гола Салаха, но тут не о чем говорить.
У «Тоттенхэма» желания было больше, чем у нас. Мы пришли сюда за результатом, но не приложили ни малейших усилий и должны взять на себя ответственность», — сказал Клопп в эфире Sky Sports.
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»