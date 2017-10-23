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ЧМ-2018 - Европа
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В. Игнатьев: потенциал у сборной России огромный

23 октября 2017, понедельник. 17:33 Футбол

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев ответил на вопрос о потенциале сборной России.

«Конечно, приятно, когда вызывают! И не только мне, всем: родителям, жене, друзьям. Переживают, гордятся. Нужно стабильнее играть, больше проявлять себя на поле, отличаться, прогрессировать. На прошлом сборе в Новогорске пообщались со Станиславом Черчесовым. Это была наша первая встреча, было что обсудить. Обговорили несколько нюансов по игре, на которые мне стоило обратить внимание. Шанс поехать на чемпионат мира есть всегда, главное — им воспользоваться.

Что касается шансов на мундиале у нашей сборной, то я уже говорил, что загадывать и рассуждать не люблю. Но будет очень важно начать турнир с победы – чтобы появилась уверенность в своих силах. А потенциал у нашей сборной огромный. Тем более на домашнем чемпионате, на родных стадионах", — цитирует Игнатьева пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Локомотив Владислав Игнатьев Станислав Черчесов ЧМ-2018
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