Орлов: надо было давать вторые жёлтые карточки Ригони и Васину

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони и защитник ЦСКА Виктор Васин заслуживали удалений в центральной встрече 14-го тура РФПЛ.
«Качеством игры «Зенита» я недоволен, было много ошибок при работе с мячом. Футболисты старательно отработали, но проблемы есть как у одной, так и у другой команды.
Если разбирать по персоналиям, то, мне кажется, Натхо был одним из лучших на поле. Но ведь его никто не держал, почему-то зенитовцы не обращали на него внимания. А он, играя в центре, переводил игру слева направо и справа налево. Красавец! А ведь ему ещё и по голове досталось. Но так же как и футболистам «Зенита». Была жёсткая борьба — на грани фола, а иногда даже за гранью. Арбитр пытался не сломать игру, но судить всё-таки надо по правилам.
Плюс надо было давать вторую карточку Ригони. То же самое с Васиным. Пенальти за игру рукой стоило поставить. Это же всё прописано в правилах! Почему вдруг нарушения не были зафиксированы? Непонятно…», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.