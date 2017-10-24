Неймар: Роналду заслужил титул лучшего игрока года

Форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу нападающего «Реала» Криштиану Роналду в опросе ФИФА за звание лучшего игрока 2017 года. В голосовании Роналду опередил самого Неймара и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Конечно, победа «Реала» в Лиге чемпионов стала определяющим фактором. Поздравляю Роналду, он это заслужил. Он многого добился в футболе, его уважают. Он и Месси – две звезды мирового футбола. Я очень рад, что попал в тройку лучших», – приводит слова Неймара Goal.
В этом году Роналду выиграл с «Реалом» чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах.
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