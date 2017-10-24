Фернандо — о сборной Бразилии: всё может быть

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо высказался относительно своих перспектив получить приглашение в сборную Бразилии. Футболиста спросили, контактировал ли с ним кто-то из национальной команды.
«Мои соотечественники играют в английском и испанском чемпионатах, которые посложнее того, в котором играю я. Наслышан, что тренер контактирует со многими игроками, например с Жулиано или Тайсоном. Моя задача — хорошо тренироваться, играть, помогать своей команде, и потом всё может быть», — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Фернандо: должны привыкнуть к критике, потому что играем в выдающемся клубе