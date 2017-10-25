Кирьяков: надеюсь, «Локомотив» не позволит явному фавориту сезона расслабиться

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил расклад сил в РФПЛ. На текущий момент турнирную таблицу возглавляют «Локомотив» и «Зенит», и 29 октября эти команды встретятся на стадионе «Санкт-Петербург» в матче 15-го тура РФПЛ.
«Согласен с мнением, что „Зенит“ — явный фаворит сезона. Я думаю, что это объективное мнение. Наверное, за сине-бело-голубых говорит ещё то, что его конкуренты не так уверенно проводят старт сезона. «Спартак» много очков потерял, «Краснодар» проиграл «Зениту» в очном матче. Сейчас вместе с питерцами во главе таблицы идёт «Локомотив». Команда достаточно неплохого уровня, и, надеюсь, она не позволит «Зениту» расслабиться. Ну и последние результаты петербуржцев говорят о том, что вся борьба ещё впереди. «Зенит» будет терять очки, но вопрос в том, воспользуются ли этим шансом преследователи.
Разногласия Сёмина с Геркусом? Я думаю, что Юрий Павлович — закалённый в таких интригах человек и они его особо не интересуют. На него посмотришь — и такое ощущение, что ему до одного места всё. Он выполняет свою работу, идёт своим путем и не отвлекается на эти дела, в чём и заключается успех. Он вселяет уверенность в футболистов, позволяя им играть на хорошем уровне. В этом его главная заслуга», — сказал Кирьяков в интервью еженедельнику «Футбол».