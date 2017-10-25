Туре: мячи, которыми мы играем в Кубке лиги, будто вернули меня назад в Африку

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поддержал своего наставника Хосепа Гвардиолу, раскритиковавшего мячи Mitre, которые используются в матчах Кубка английской лиги. В матче 4-го раунда турнира «горожане» с трудом одолели «Вулверхэмптон».
В основное время матча голов забито не было. Дополнительные полчаса также прошли без забитых мячей и для определения победителя проводилась серия пенальти, в которой сильнее оказались футболисты «Ман Сити» — 4:1.
«Футболисты всегда рассчитывают на хорошие мячи. Сегодня нам было сложно. Эти мячи будто вернули меня назад в Африку. Они никому не понравились», — приводит слова Туре Marca.