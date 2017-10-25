Гвардиола: играть такими мячами на профессиональном уровне — это несерьёзно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после домашнего матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном» посетовал на качество мячей Mitre, которые используются в данном турнире. В основное время матча голов забито не было. Дополнительные полчаса также прошли без забитых мячей и для определения победителя проводилась серия пенальти, в которой сильнее оказались хозяева — 4:1.
«Я говорю это после победы моей команды, чтобы никто не думал, что это оправдание. Это несерьёзно — играть на профессиональном уровне такими мячами. Они слишком лёгкие, их не получается обработать, не получается сильно пробить. Забить гол таким мячом практически невозможно. Мои футболисты после матча спросили у меня: «Что это было?». Очень жаль, что в этом турнире приходится играть такими мячами», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.