Самедов поспорил, что «Спартак» будет выше «Локомотива» после 30-го тура РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что красно-белые завершат нынешний сезон РФПЛ выше «Локомотива» в турнирной таблице. После 14 туров «Локомотив» опережает «Спартак» на восемь очков.
«Недавно поспорил с одним человеком из структуры «Локомотива». Он хотел пошутить надо мной, мол, я уже чемпионом стал, а теперь пора отпраздновать победу им. И он позовёт меня отмечать это событие. Я ему предложил поспорить, что «Спартак» будет выше «Локо» после 30-го тура несмотря на отрыв в девять очков на момент разговора.
Поспорили не на деньги. Это очень хороший предмет, но называть его не буду. Он, конечно, засомневался, но включать заднюю было уже нельзя, поскольку были свидетели», — сказал Самедов.