Первый матч на новом стадионе в Калининграде «Балтика» проведёт с «Ротором»

Первый матч на новом стадионе в Калининграде, который строится к чемпионату мира 2018 года, пройдёт 17 марта 2018 года. В 28-м туре Футбольной национальной лиги местная «Балтика» сыграет с «Ротором-Волгоград».
Как рассказал начальник коммерческого отдела «Арена-Калининград» Геннадий Борисов, по требованиям ФИФА во время тестовых мероприятий к ЧМ-2018 нужно обеспечить полную загрузку. «Все 35 тыс. человек должны быть на стадионе. Полная готовность, включая шатлы и парковки», — заявил Борисов.
Построить стадион планируют до конца 2017 года. В Калининграде пройдут четыре матча группового раунда мирового первенства.
«Балтика» на стадионе «Калининград» сыграет три тестовых матча весной 2018 года