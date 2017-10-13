«Балтика» на стадионе «Калининград» сыграет три тестовых матча весной 2018 года

«Балтика» проведёт три тестовых матча на новом стадионе в Калининграде в текущем первенстве Футбольной национальной лиги. Об этом сегодня сообщил врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов в рамках церемонии встречи Кубка чемпионата мира 2018 года.
«Запланированы три тестовых матча в марте-апреле 2018 года на новом стадионе. Эти матчи станут праздником для любителей и поклонников футбола», — цитирует Рольбинова «Комсомольская правда — Калининград».
В Калининграде пройдут четыре матча группового раунда мирового первенства.
ФИФА: нет рисков по срокам работ на стадионе в Калининграде