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«Балтика» на стадионе «Калининград» сыграет три тестовых матча весной 2018 года

13 октября 2017, пятница. 15:24 Футбол

«Балтика» проведёт три тестовых матча на новом стадионе в Калининграде в текущем первенстве Футбольной национальной лиги. Об этом сегодня сообщил врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов в рамках церемонии встречи Кубка чемпионата мира 2018 года.

«Запланированы три тестовых матча в марте-апреле 2018 года на новом стадионе. Эти матчи станут праздником для любителей и поклонников футбола», — цитирует Рольбинова «Комсомольская правда — Калининград».

В Калининграде пройдут четыре матча группового раунда мирового первенства.

ФИФА: нет рисков по срокам работ на стадионе в Калининграде
Источник: Комсомольская правда — Калининград Сообщить об ошибке
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