Эмери: говорил Неймару не реагировать на провокации, но игроки — это тоже люди

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери, комментируя удаление нападающего Неймара в матче 10-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:2), отметил, что бразильцу ещё предстоит адаптироваться к французскому чемпионату.
Напомним, на 87-й минуте хавбек «Марселя» Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца. Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан это предупреждение стало вторым.
«Неймар должен адаптироваться к лиге, командам и судьям. Он умный игрок и обязательно сделает выводы после своего удаления. Другие игроки агрессивно противостоят ему, но важно, чтобы судьи справлялись с этим. Я говорил ему не реагировать на провокации, но футболисты — это тоже люди, и они склонны к реакции, если на них выливается слишком много агрессии», — сказал Эмери.