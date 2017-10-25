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Игрок «Марселя» признался, что провоцировал Неймара, заработавшего удаление

25 октября 2017, среда. 12:50 Футбол

Полузащитник «Марселя» Андре-Франк Ангисса рассказал, что его задачей во время домашнего матча 10-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (2:2) было спровоцировать форварда соперников Неймара. На 87-й минуте хавбек «Марселя» Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца. Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан это предупреждение стало вторым.

«Моя роль состояла в том, чтобы провоцировать Неймара. Тренер сказал мне, что он игрок с огромным талантом, но его можно вывести из себя. У нас была общая тактика с Флорьяном Товеном.

Наше намерение заключалось не в том, чтобы травмировать кого-либо, а лишь для совершения ошибок со стороны соперника. Мы были умнее», — цитирует Ангиссу L'Equipe.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на канале в Youtube Лиги 1.

Неймар: моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Марсель ФК ПСЖ Неймар Флорьян Товен
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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