Роналду — о символической сборной года по версии FIFPro: неплохо

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В неё вошли пять игроков мадридского «Реала», который в этом году во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
«Неплохая команда», — написал Роналду в «Твиттере».
Состав сборной выглядит так:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»); защитники: Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»); полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»); нападающие: Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
Фото доступно в «твиттере» Роналду.
Буффон и пять игроков «Реала» — в сборной года по версии FIFPro