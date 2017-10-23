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Буффон и пять игроков «Реала» — в сборной года по версии FIFPro

23 октября 2017, понедельник. 19:55 Футбол

Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В неё вошли пять игроков мадридского «Реала», который в этом году во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

защитники: Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»);

полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);

нападающие: Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Напомним, сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.

СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Милан ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид Ювентус Андрес Иньеста Дани Алвес Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Леонардо Бонуччи Лионель Месси Лука Модрич Марсело Неймар Серхио Рамос Тони Кроос
Новости. Футбол
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