Буффон и пять игроков «Реала» — в сборной года по версии FIFPro

Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В неё вошли пять игроков мадридского «Реала», который в этом году во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
защитники: Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»);
полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);
нападающие: Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
Напомним, сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.
СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФА