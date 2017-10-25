Игрок «Спартака-Нальчик» Медников: думаю, нам удастся победить «Спартак»

Полузащитник «Спартака-Нальчик» Вениамин Медников в перерыве матча со «Спартаком» поделился впечатлениями от игры.
«План был не пропустить на первых минутах и стараться забить на контратаках. Получилось это сделать со стандарта. Впереди второй тайм, и думаю, нам удастся победить. Шанс — в контратаке. „Спартак“ владеет инициативой, а мы глубоко сели в оборону», — сказал игрок в эфире «Матча».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России «Спартак» (Москва) — «Спартак-Нальчик». После первого тайма счёт 1:1.