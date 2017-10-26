«Гремио» победил «Барселону» в 1/2 финала Кубка Либертадорес, Луан оформил дубль

Футболисты бразильского «Гремио» одержали победу в Эквадоре над местной «Барселоной» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Игра завершилась со счётом 3:0.
Героем встречи стал нападающий «Гремио» Луан, персоной которого летом интересовались российские клубы. Форвард открыл счёт на восьмой минуте и отличился на старте второго тайма. Ещё один гол «Гремио» забил Мендес Эдилдсон. Всего в активе Луана семь забитых мячей в Кубке Либертадорес.
Ответная игра соперников состоится в Порту-Алегри 2 ноября.