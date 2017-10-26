Балотелли: если бы играл с Неймаром, отдал бы ему право бить пенальти

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли был бы готов отдать право пробития пенальти Неймару, если бы играл с бразильцем в одной команде. Об этом итальянец рассказал, комментируя свой пост в «Инстаграме» после скандала между Эдинсоном Кавани и Неймаром. В матче 6-го тура с «Лионом» (2:0) уругваец не позволил бразильцу пробить пенальти.
«Мы иногда общаемся. Неймар – отличный человек и явление в футболе. Но когда я делал пост, это было шуткой. Люди воспринимают слишком серьёзно то, что я пишу. Если бы я играл с Неймаром, то предоставил бы ему право бить пенальти. У меня нет ничего против Кавани, он тоже хорош в исполнении стандартов. Он даже забил один в матче с «Марселем».
Что касается удаления Неймара. Жаль, я бы хотел, чтобы он сыграл с «Ниццей». Нам по силам добиться хорошего результата. Это сложно, но выполнимо. В «Ницце» нет никакого кризиса. В матче с «Марселем» если бы быстро не пропустили, мы бы выиграли, я уверен. В игре с «Монпелье» также был шанс, причём забей я свой момент, мы бы одержали победу.
Такая же ситуация в Лиге Европы. Забей я «Лацио», мы бы не уступили. Иногда нужно немного удачи. В футболе так бывает, не всё происходит, как вы того хотите», — цитирует Балотелли Get Football News France.
Матч «ПСЖ» — «Ницца» состоится 27 октября. Начало – в 21:45 мск.