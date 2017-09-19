Балотелли загадочно высказался по поводу конфликта Неймара и Кавани

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли неоднозначно прокомментировал конфликт, который произошёл между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани.
Ранее сообщалось, что Неймар и Кавани чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0), однако их разняли одноклубники — в частности, Тьяго Силва и Маркиньос. Во время игры Неймар и Кавани несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары.
«Вы даже не должны просить его бить стандарты», — написал форвард сообщение в «Инстаграме». При этом до конца неизвестно, на чьей стороне Балотелли высказался в данной ситуации. Некоторые СМИ интерпретировали это, будто Неймар даже не должен просить, а должен просить и бить, а другие, что он даже не должен просить, так как исполнять стандарты должен Кавани.
Издание L'Equipe предположило, что конфликт между Неймаром и Кавани произошёл из-за денег. По данным источника, в контракте Кавани прописан пункт, согласно которому уругваец получит около € 1 млн, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона. Предполагается, что бонус за звание лучшего бомбардира есть и в контракте Неймара.