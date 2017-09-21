Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сегодня, 21 сентября, во время тренировки команды принёс извинения своим партнёрам по команде за инцидент с уругвайским форвардом парижан Эдинсоном Кавани. В роли переводчика в обращении Неймара к команде выступил его соотечественник, защитник Тьяго Силва, сообщает L'Equipe.
Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) Неймар и Кавани несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В европейских СМИ появлялась информация о стычке бразильца и уругвайца после встречи в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, в Испании сообщили, что Неймар попросил руководство «ПСЖ» продать Кавани.
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