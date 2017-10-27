Чемпион мира 2018 года получит $ 38 млн призовых. Об этом сообщает AP со ссылкой на Международную федерацию футбола. Ранее стало известно, что призовой фонд составит $ 400 млн, что на 12% больше, чем во время мирового первенства 2014 года в Бразилии ($ 358 млн).
Каждый из 32 участников чемпионата мира 2018 года заработает не менее $ 8 млн. Финалист ЧМ получит $ 28 млн, обладатель бронзовых медалей – $ 24 млн, полуфиналисты по $ 22 млн, а четвертьфиналисты заработают по $ 16 млн. Участникам 1/8 финала полагается $ 12 млн.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
На чемпионате мира — 2018 призовые для команд-участниц увеличены до $ 400 млн