На чемпионате мира — 2018 призовые для команд-участниц увеличены до $ 400 млн

На чемпионате мира 2018 года, который состоится в России, призовые для команд-участниц будут увеличены до $ 400 млн. Об этом было объявлено на совете ФИФА, который сегодня состоялся в Калькутте.
Таким образом, призовые увеличены сразу на 12 процентов по сравнению с чемпионатом мира — 2014 в Бразилии. Тогда сборные в общей сложности получили $ 358 млн призовых.
Кроме того, совет ФИФА принял решение о создании фонда ФИФА и обсудил некоторые важные моменты, связанные с проведением мирового первенства, сообщает пресс-служба ФИФА.
Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018