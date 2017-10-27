Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ниццу»

«ПСЖ» разгромил «Ниццу» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В первом тайме дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани, оба раза ему ассистировал полузащитник Анхель Ди Мария. В начале второй половины игры защитник гостей Данте забил в собственные ворота.
«ПСЖ» набрал 29 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице французского чемпионата. «Ницца», имеющая в своём активе 10 баллов, располагается на 14-й позиции.
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