Ройс может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Милан»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sport Mediaset.
По информации издания, возможность приобретения 28-летнего немецкого футболиста рассматривает «Милан». На переход Ройса именно в миланский клуб может повлиять и соответствующее пожелание компании Puma. Отмечается, что именно этот бренд в будущем станет новым техническим спонсором «Милана», а Ройс имеет спонсорский контракт именно с Puma и является одним из самых известных и ярких лиц этой компании.
Ранее Ройс признался, что может не продлить соглашение с «Боруссией», которое истекает летом 2019 года. Футболист в настоящее время продолжает восстанавливаться после очередной травмы.
Ройс не уверен, что продлит контракт с «Боруссией» Д