Экс главный тренер «Челси» может возглавить сборную Азербайджана

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео может возглавить сборную Азербайджана, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, ассоциация футбольных федераций Азербайджана уже провела переговоры с 47-летним швейцаро-итальянским специалистом.
Накануне сборная Азербайджана объявила об уходе Роберта Просинечки с поста главного тренера национальной команды. Контракт с хорватским специалистом, подписанный в 2014 году, был рассчитан до конца отборочного раунда ЧМ-2018. Азербайджанская команда не смогла пробиться на мундиаль.
Последним местом работы Ди Маттео была «Астон Вилла», которую он покинул год назад после неудачного старта сезона в Чемпионшипе.
Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана