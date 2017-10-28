Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Валенсия»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 10-го тура испанской Примеры «Алавес» — «Валенсия». Встреча состоится в Витории на стадионе «Мендисорроса» сегодня, 28 октября. Главный судья — Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
В таблице испанского чемпионата «Алавес» после девяти туров располагается на 19-й строчке, «Валенсия» занимает второе место.
Трансляция матча «Алавес» — «Валенсия» начнётся в 14:00 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».