«Шериф» перед игрой с «Локомотивом» упустил победу в матче чемпионата Молдавии

Молдавский «Шериф», который является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 15-го тура чемпионата страны на своём поле сыграл вничью со счётом 1:1 с командой «Сфынтул». Хозяева вели в счёте с 38-й минуты после гола Стефана Мугоши, однако не смогли удержать победу, пропустив на третьей компенсированной минуте.
«Шериф» с 39 очками лидирует в турнирной таблице молдавского первенства, «Сфынтул» (16) располагается на шестой строчке.
«Локомотив» в первом матче с «Шерифом» в Молдавии сыграл вничью со счётом 1:1. Вторая игра пройдёт в Москве 2 ноября.
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