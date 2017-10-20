Нигматуллин: у «Локомотива» нет конкурентов в борьбе за первое место в группе ЛЕ

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором «железнодорожники» на выезде сыграли вничью с «Шерифом» (1:1).
«Считаю, что результат неплохой. Особенно, если брать турнирную таблицу. По игре, честно говоря, соперник не особо впечатлил. Команда среднего уровня.
«Локомотив» начал хорошо, забил гол, но после расслабился. Гилерме получил совершенно ненужную жёлтую карточку. Эмоции переполняли в той ситуации. Могу похвалить его за два совершенных сейва в концовке встречи, но предупреждение подпортило впечатление.
Не считаю «Шериф» конкурентом «железнодорожников» в борьбе за первое место в группе. Я бы сказал, что у «Локомотива» нет конкурентов», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
После трёх туров «Локомотив» (5 очков) лидирует в турнирной таблице группы F, опережая «Шериф» (3), «Копенгаген» (3) и «Фастав» (2) соответственно.