Слуцкий: не знаю, почему фанаты «Халла» выразили протест именно таким способом

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл «Ноттингем Форест» в матче 14-го тура Чемпионшипа. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
По ходу встречи фанаты «тигров» провели акцию протеста против владельца клуба, забросав поле теннисными мячами. Игра была прервана на несколько минут.
«Благодарен фанатам за поддержку, но когда матч прерывается где-то на пять минут… Знаю, почему болельщики протестуют, но не знаю, почему они выбрали именно такой способ. У меня достаточно проблем внутри команды, не хотел бы принимать ещё одну», — цитирует Слуцкого Нull Daily Mail.
Владельцем клуба является египетский бизнесмен Ассем Аллам.
Видео доступно в «Твиттере».