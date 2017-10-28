«Халл Сити» проиграл «Ноттингем Форест», отрыв от зоны вылета — 6 очков

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл «Ноттингем Форест» в матче 14-го тура Чемпионшипа. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Киран Довелл открыл счёт. На 71-й минуте Довелл забил второй мяч. Пять минут спустя Джаррод Боуэн отыграл один гол. На 83-й минуте Довелл с пенальти оформил хет-трик. На исходе основного времени Майкл Гектор сократил отставание до минимума, но уйти от поражения «тигры» не смогли.
«Ноттингем Форест» (21 очко) занимает 10-е место в таблице. «Халл Сити» (16) идёт 17-м, отрыв от зоны вылета составляет 6 баллов.