Венгер: «Арсенал» вновь доказал, что люди ошибаются в нас

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Суонси Сити» (2:1) в матче 10-го тура АПЛ. «Канониры» провели свою 800-ю игру в чемпионате Англии под руководством французского специалиста.
«Снова мы показали силу духа и характера, без этого у команды не получилось бы вернуться в игру и одержать победу. Я убежден, что мы вновь доказали, что люди ошибаются в нас. Этот результат должен только укрепить команду. Волевые победы всегда важны, потому что добавляют уверенности в своих силах», — цитирует Венгера Sportsmole.
Бенитес: британскому тренеру легче возглавить сборную Англии, чем топ-клуб АПЛ