Бенитес: британскому тренеру легче возглавить сборную Англии, чем топ-клуб АПЛ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес отметил, что британским специалистам нелегко найти работу в чемпионате Англии.
«Британскому тренеру легче возглавить сборную Англии, чем топ-клуб АПЛ. Работа в сборной Англии — трудная задача, но у вас больше шансов получить эту работу, если вы местный. А вот АПЛ… В клубах из топ-6 работают иностранцы, потому что иностранные владельцы, которые тратят много денег, хотят всё самое лучшее. Не обязательно англичанина, лишь бы это был тренер с именем. Вот и получается, что на всю АПЛ есть всего 4-5 тренера из Англии», — цитирует Бенитеса Sky Sports.
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