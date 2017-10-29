Гаджиев: у «Амкара» в матче с «Уралом» не получилось цельной игры

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол» поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«У нас не получилось цельной игры — на протяжении 90 минут играть в относительно высоком темпе. Если взять первую половину первого тайма и второй тайм после пропущенного гола, то это та игра, в которую может и должен играть „Амкар“.
В конце первого тайма и в начале второго лучше играл „Урал“ в силу того, что они лучше контролируют мяч, и мы не играли в более высоком темпе», — заявил Гаджиев.
«Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и обошёл «Спартак» в таблице РФПЛ