«Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и обошёл «Спартак» в таблице РФПЛ

«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1.
В середине первого тайма Михаил Сиваков ударом с пенальти вывел пермяков вперёд. В дебюте второго тайма Алексей Евсеев сравнял счёт и принёс екатеринбургской команды ничью.
«Амкар» набрал 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата. «Урал», имеющий в своём активе 23 балла, вышел на четвёртую позицию, обогнав московский «Спартак» (22).