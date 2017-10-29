Лунёв – о поражении от «Локомотива»: пусть тренер «Зенита» всё говорит

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась уверенной победой «железнодорожников» со счётом 3:0.
После игры журналисты попросили Лунёва прокомментировать итог матча, однако голкипер сказал, что лучше пусть это сделает главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.
«У нас пусть тренер всё говорит», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Зенит» разгромно проиграл на своём поле в РФПЛ впервые с 2006 года