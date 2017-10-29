«Лестер» в первом матче под руководством Пюэля выиграл у «Эвертона»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Эвертон» и добился победы со счётом 2:0.
Оба голы «лисы» забили в первом тайме — на 18-й минуте Джейми Варди счёт открыл, а на 29-й Демарай Грей установил окончательный результат.
Напомним, что «Лестер» сегодня проводил первый матч под руководством нового главного тренера — французского специалиста Клода Пюэля.
В таблице английского чемпионата «Лестер» (12 очков) располагается на 11-й строчке, а «Эвертон» (8 очков) занимает 18-ю строчку.