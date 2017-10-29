Сарри: «Наполи» пропустили классический гол, мы доминируем, но ленимся

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал домашнюю победу в матче 11-го тура итальянской Серии A со счётом 3:1 над «Сассуоло».
«Команда в хорошей форме, у нас идёт игра, но нужно посмотреть, как команда будет развиваться. В последних двух играх мы старались применять ротацию и давать лидерам передохнуть.
Мы пропустили классический гол. Когда мы доминируем, то становимся ленивыми, и это приводит к таким ситуациям, когда пропадает концентрация. Полное доминирование заставляет нас потерять чувство опасности, и это тот аспект, от которого нам нужно избавиться», — сказал Сарри на пресс-конференции.
Видео гола доступно в «Твиттере».
«Наполи» выиграл у «Сассуоло» и сохранил лидерство в Серии A