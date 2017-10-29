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Сарри: «Наполи» пропустили классический гол, мы доминируем, но ленимся

29 октября 2017, воскресенье. 21:35 Футбол

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал домашнюю победу в матче 11-го тура итальянской Серии A со счётом 3:1 над «Сассуоло».

«Команда в хорошей форме, у нас идёт игра, но нужно посмотреть, как команда будет развиваться. В последних двух играх мы старались применять ротацию и давать лидерам передохнуть.

Мы пропустили классический гол. Когда мы доминируем, то становимся ленивыми, и это приводит к таким ситуациям, когда пропадает концентрация. Полное доминирование заставляет нас потерять чувство опасности, и это тот аспект, от которого нам нужно избавиться», — сказал Сарри на пресс-конференции.

Видео гола доступно в «Твиттере».

«Наполи» выиграл у «Сассуоло» и сохранил лидерство в Серии A
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Сассуоло Маурицио Сарри
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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