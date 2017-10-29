Зидан: не обеспокоен ситуацией после поражения «Реала» от «Жироны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевое поражение от «Жироны» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.
«Мы знаем, что можем улучшить ситуацию. У «Реала» будут более удачные дни, чем сегодня, а соперники ещё будут терять очки по ходу сезона. Рано или поздно ситуация поменяется. Впереди ещё долгий путь. Я не обеспокоен нынешней ситуацией», — приводит слова Зидана Sport.es.
После 10 туров «Реал» с 20 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на четыре балла от «Валенсии» и на восемь от «Барселоны».
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