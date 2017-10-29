Тренер «Хоффенхайма» извинился за то, что попал бутылкой в болельщика

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман извинился за то, что пластиковая бутылка, брошенная им в порыве гнева во время домашнего матча с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, попала в одного из болельщиков. Матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» состоялся 28 октября в рамках 10-го тура Бундеслиги и завершился поражением подопечных Нагельсмана со счётом 1:3.
«Это был глупый поступок. Я хотел бросить бутылку в стену. Мне жаль, что в итоге всё так вышло. У меня не было намерения попасть бутылкой в болельщика. Такое больше не повторится», — цитирует 30-летнего тренера Bild.
Немецкое издание отмечает, что Нагельсман после игры подошёл к трибунам и извинился за случившееся.
«Хоффенхайм» после 10 туров занимает в чемпионате Германии седьмое место.